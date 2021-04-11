İftar saati evde güzel

TATBAK / NİŞANTAŞI

61 senedir Nişantaşı’nda her damak tadına hitap eden işletmenin yemekleri gerçekten enfes. Lahmacunu çok meşhur. Ramazan’ın da vazgeçilmez adresi Tatbak’ın kuşbaşı etli pidesi, kaymaklı ve cevizli kadayıfı damaklara ziyafet çeken türden.

HÜNKAR

Nişantaşı ve Etiler’de iki şubesi olan Hünkar, 1950’den günümüze Türk ve Osmanlı yemeklerinin en leziz örneklerini sunmaya devam ediyor. Beş yıldızlı esnaf lokantası tadındaki işletme, Ramazan ayına özel iftar menüsündeki leziz yemekleri bir telefonda evinizde.

BORSA LOKANTASI / KANDİLLİ

Borsa, klasik Türk ve Osmanlı Mutfağı ile Anadolu’nun yöresel mutfaklarından sentezlenerek hazırladığı yemekleriyle ünlü. Hünkarbeğendi eşliğinde sunulan Konya usulü kuzu tandır gibi onlarca çeşit leziz yemekler iftar sofranızı şenlendirmek için sizi bekliyor.

HACI ABDULLAH LOKANTASI / BEYOĞLU

Osmanlı-Türk mutfağının en leziz yemeklerini sunan tarihi işletmenin menüsünde 300 civarında yöresel lezzet var. Manisa kebabı, Siirt’e özgü ekşili dolma, İzmir’in dağ kekiği, radika salatası hep gözde. Mekanın çeşit çeşit tatlıları enfes.

HASAN KOLCUOĞLU / İSTANBUL

Ramazan ayı geleneklerini en iyi yaşatan iftar mekanlarından biri. Çorba, pide, salata, meze, çiğ köfte ve turşu. Mekanın spesiyali metrelik Adana kebabı. Yanında pirzola, tavuk kanat, ızgara biber ve domates de promosyonu.

ANTAKYA MUTFAĞI / BEYOĞLU

Mekan, yiyecekleri Antakya’dan getiriyor. Yoğurt aşı çorbası, cevizli kıymayla yapılan çiğ köfte, kaytaz böreği, içli köfte, taş fırında bakır tepsi ile pişirilen ve içinde dana döş ile zırh kıyma yer alan tepsi kebabı, firik pilavı ve künefesi lezzetiyle damak çatlatıyor.

BAŞKÖŞE / NİŞANTAŞI

Et ve kebap denince Nişantaşı’nda ilk akla gelen adreslerden biri Başköşe oluyor. Çorba ve iftariyeliklerle başlayıp fındık lahmacun, ıspanaklı pide, döner, başköşe kebap, kaymaklı künefe, çıtır kabak tatlısı ve güllaç gibi seçeneklerle devam ediyor.

HAMDİ RESTAURANT / EMİNÖNÜ

İftar yemeğinin yıllardır değişmeyen adresi. Hamdi’nin iftar menüsünde yok yok. Günün çorbası, serpme kahvaltı, soğuk ve sıcak mezeler, Urfa kebabı, kuzu şiş, fıstıklı, sebzeli kebap ve tatlı çeşitleri menüde yer alan lezzetlerden bazıları.

KANAAT LOKANTASI / ÜSKÜDAR

Ramazanda 24 saat hizmet veren tarihi lokanta şimdi yemeklerinizi evinize getiriyor. Kuzu etli Özbek pilavı, elbasan tava, patlıcan kebabı, zeytinyağlı ıspanak kökü ve nohut pilaki menünün incileri. Süt, yumurta ve şekerle fırında hazırlanan kaymaçina enfes.

SÜTİŞ

İstanbul’da evinin dışında iftar yapmak isteyenlerin tereddütsüz ilk duraklarından biri Sütiş oluyor. Çok şubeli işletmenin zengin menüsünde; hem sıcak yemek hem kahvaltılık hem de enfes sütlü ve hamur işi tatlılar var.

BONUS

Develi / İstanbul

Lokanta Kru / Nişantaşı

Günaydın Kebap / İstanbul

Kaşıbeyaz / İstanbul

Namlı Gurme / Karaköy