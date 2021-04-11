İftar saati evde güzel
Her Ramazan’da olduğu gibi, hepimizi geleneksel iftar sofraları sunan mekan arama telaşı sardı. COVID-19 nedeniyle mekanların hepsi kapalı. Pazar Postası, yükünüzü hafifletmek ve sevdiklerinizle evinizde keyifli iftarlar yapabilmeniz için bu ay boyunca iştah açan, lezzetli iftarlıkları ve yemekleri evinize ulaştıracak işletmeleri araştırdı. İşte saat 19.00 ile 23.00 arasında gurme iftarlık paket servisi yapan mekanlar. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
11 Nisan 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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TATBAK / NİŞANTAŞI
61 senedir Nişantaşı’nda her damak tadına hitap eden işletmenin yemekleri gerçekten enfes. Lahmacunu çok meşhur. Ramazan’ın da vazgeçilmez adresi Tatbak’ın kuşbaşı etli pidesi, kaymaklı ve cevizli kadayıfı damaklara ziyafet çeken türden.
HÜNKAR
Nişantaşı ve Etiler’de iki şubesi olan Hünkar, 1950’den günümüze Türk ve Osmanlı yemeklerinin en leziz örneklerini sunmaya devam ediyor. Beş yıldızlı esnaf lokantası tadındaki işletme, Ramazan ayına özel iftar menüsündeki leziz yemekleri bir telefonda evinizde.
BORSA LOKANTASI / KANDİLLİ
Borsa, klasik Türk ve Osmanlı Mutfağı ile Anadolu’nun yöresel mutfaklarından sentezlenerek hazırladığı yemekleriyle ünlü. Hünkarbeğendi eşliğinde sunulan Konya usulü kuzu tandır gibi onlarca çeşit leziz yemekler iftar sofranızı şenlendirmek için sizi bekliyor.
HACI ABDULLAH LOKANTASI / BEYOĞLU
Osmanlı-Türk mutfağının en leziz yemeklerini sunan tarihi işletmenin menüsünde 300 civarında yöresel lezzet var. Manisa kebabı, Siirt’e özgü ekşili dolma, İzmir’in dağ kekiği, radika salatası hep gözde. Mekanın çeşit çeşit tatlıları enfes.
HASAN KOLCUOĞLU / İSTANBUL
Ramazan ayı geleneklerini en iyi yaşatan iftar mekanlarından biri. Çorba, pide, salata, meze, çiğ köfte ve turşu. Mekanın spesiyali metrelik Adana kebabı. Yanında pirzola, tavuk kanat, ızgara biber ve domates de promosyonu.
ANTAKYA MUTFAĞI / BEYOĞLU
Mekan, yiyecekleri Antakya’dan getiriyor. Yoğurt aşı çorbası, cevizli kıymayla yapılan çiğ köfte, kaytaz böreği, içli köfte, taş fırında bakır tepsi ile pişirilen ve içinde dana döş ile zırh kıyma yer alan tepsi kebabı, firik pilavı ve künefesi lezzetiyle damak çatlatıyor.
BAŞKÖŞE / NİŞANTAŞI
Et ve kebap denince Nişantaşı’nda ilk akla gelen adreslerden biri Başköşe oluyor. Çorba ve iftariyeliklerle başlayıp fındık lahmacun, ıspanaklı pide, döner, başköşe kebap, kaymaklı künefe, çıtır kabak tatlısı ve güllaç gibi seçeneklerle devam ediyor.
HAMDİ RESTAURANT / EMİNÖNÜ
İftar yemeğinin yıllardır değişmeyen adresi. Hamdi’nin iftar menüsünde yok yok. Günün çorbası, serpme kahvaltı, soğuk ve sıcak mezeler, Urfa kebabı, kuzu şiş, fıstıklı, sebzeli kebap ve tatlı çeşitleri menüde yer alan lezzetlerden bazıları.
KANAAT LOKANTASI / ÜSKÜDAR
Ramazanda 24 saat hizmet veren tarihi lokanta şimdi yemeklerinizi evinize getiriyor. Kuzu etli Özbek pilavı, elbasan tava, patlıcan kebabı, zeytinyağlı ıspanak kökü ve nohut pilaki menünün incileri. Süt, yumurta ve şekerle fırında hazırlanan kaymaçina enfes.
SÜTİŞ
İstanbul’da evinin dışında iftar yapmak isteyenlerin tereddütsüz ilk duraklarından biri Sütiş oluyor. Çok şubeli işletmenin zengin menüsünde; hem sıcak yemek hem kahvaltılık hem de enfes sütlü ve hamur işi tatlılar var.
BONUS
Develi / İstanbul
Lokanta Kru / Nişantaşı
Günaydın Kebap / İstanbul
Kaşıbeyaz / İstanbul
Namlı Gurme / Karaköy