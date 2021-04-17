İftar sofralarının en keyifli finali: Güllaç

DİVAN PASTANESİ

Türkiye genelinde şubeleri bulunan pastane güllacında; taze pastörize süt, gül suyu, fındık, Antep fıstığı ya da kavrulmuş badem kullanıyor, üzerini de kiraz ile süslüyor. Yarım kilogramlık paketin fiyatı 55 lira.

KONAK PASTANESİ / NİŞANTAŞI

46 yıldır İstanbullulara enfes tatlar sunan gurme ve butik pastanenin fıstıklı ve cevizli güllacının enfes tadı İstanbul sınırlarının dışında da çok meşhur. Kiraz ve nar taneleriyle süslenen güllacın porsiyonu 25 lira.

HAFIZ MUSTAFA

Şerbetli tatlılarıyla dünyaya nam salan tarihi işletmenin Eminönü, Vadi İstanbul, Florya ve Üsküdar’da şubeleri var. Ürünlerinde hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan cevizli klasik güllacın kilosu 75 lira.

SÜTİŞ

İstanbul’da sütlü tatlı denince akla ilk gelen Sütiş’in şehirde 15 şubesi var. Güllacı kendi mandıralarından gelen sütle hazırlıyorlar. Çilek ve fındıkla süslenen güllacın porsiyonu 18, kilosu 60 lira.

SARAY MUHALLEBİCİSİ

Kendi çiftliklerinden gelen günlük sütle enfes tatlılar hazırlayan Saray’ın 19 şubesi var. Arası bol cevizli, üzeri Antep fıstığı ve nar taneleriyle kaplı güllacı size yakın şubelerden alabilirsiniz. Porsiyonu 17, kilosu 70 lira.

REYHAN / İZMİR

40 yılı aşkın süredir Alsancaklıların vazgeçilmez adresi olan Reyhan’ın menüsünde envai çeşit leziz tatlı var. Ama iftar sofraları için özel ürettiği klasik güllacın tadı bir başka. Porsiyonu 23 lira.

LEDA PASTANESİ / ANKARA

Ankara’nın en leziz tatlılarını üreten işletme üç farklı güllaç hazırlıyor. Fıstıklının fiyatı 75, çilek ve cevizlinin ki 65 lira.

GÜNDOĞDU İKBAL / ISPARTA

Gündoğdu İkbal’in enfes güllacı ülke geneline nam salmış durumda. Yılın 12 ayı sütlaç üreten işletme, çevre illere de paket servisi yapıyor. Porsiyonu 15, kilosu 50 lira.

ORKİDE / GAZİANTEP

Antep fıstığının ana vatanında en leziz güllacı Orkide Pastanesi’den alabilirsiniz. Şehirde dört şubesi bulunan işletmenin özel üretim sütle yaptığı cevizli güllacın yarım kilosu 40, Antep fıstıklısının fiyatı ise 45 lira.

GÜLLÜOĞLU / KARAKÖY

Tadına doyum olmayan el yapımı baklavalarıyla dünyaya nam salan Güllüoğlu, Turizm Bakanlığı’ndan belgeli tek baklavacı. Fındık, antepfıstığı, Hindistan cevizi ve kirazlı güllacın 300 gramlık porsiyon 21, kilosu 84 lira.

BONUS

Peleki Fırın / Nişantaşı

Venedik Pastanesi / Adana

Yunuslar Karadeniz Fırını / Bodrum

Ülkü Pastanesi / Bursa

Samanyolu Pastanesi / Antalya