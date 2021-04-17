İftar sofralarının en keyifli finali: Güllaç
Ramazan sofralarının vazgeçilmez geleneği güllaç, ramazanın en önemli sembollerinden biri. Bol süt, nişasta, gül suyu, şeker ve cevizin bir araya getirdiği o enfes tat damaklara ziyafet çekiyor. Saray mutfağının ve şehzade sofralarının olmazsa olmazı güllacın en lezizini üreten işletmeleri sizin için listeledik. Siparişinizi telefon ya da online verebilirsiniz. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
17 Nisan 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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DİVAN PASTANESİ
Türkiye genelinde şubeleri bulunan pastane güllacında; taze pastörize süt, gül suyu, fındık, Antep fıstığı ya da kavrulmuş badem kullanıyor, üzerini de kiraz ile süslüyor. Yarım kilogramlık paketin fiyatı 55 lira.
KONAK PASTANESİ / NİŞANTAŞI
46 yıldır İstanbullulara enfes tatlar sunan gurme ve butik pastanenin fıstıklı ve cevizli güllacının enfes tadı İstanbul sınırlarının dışında da çok meşhur. Kiraz ve nar taneleriyle süslenen güllacın porsiyonu 25 lira.
HAFIZ MUSTAFA
Şerbetli tatlılarıyla dünyaya nam salan tarihi işletmenin Eminönü, Vadi İstanbul, Florya ve Üsküdar’da şubeleri var. Ürünlerinde hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan cevizli klasik güllacın kilosu 75 lira.
SÜTİŞ
İstanbul’da sütlü tatlı denince akla ilk gelen Sütiş’in şehirde 15 şubesi var. Güllacı kendi mandıralarından gelen sütle hazırlıyorlar. Çilek ve fındıkla süslenen güllacın porsiyonu 18, kilosu 60 lira.
SARAY MUHALLEBİCİSİ
Kendi çiftliklerinden gelen günlük sütle enfes tatlılar hazırlayan Saray’ın 19 şubesi var. Arası bol cevizli, üzeri Antep fıstığı ve nar taneleriyle kaplı güllacı size yakın şubelerden alabilirsiniz. Porsiyonu 17, kilosu 70 lira.
REYHAN / İZMİR
40 yılı aşkın süredir Alsancaklıların vazgeçilmez adresi olan Reyhan’ın menüsünde envai çeşit leziz tatlı var. Ama iftar sofraları için özel ürettiği klasik güllacın tadı bir başka. Porsiyonu 23 lira.
LEDA PASTANESİ / ANKARA
Ankara’nın en leziz tatlılarını üreten işletme üç farklı güllaç hazırlıyor. Fıstıklının fiyatı 75, çilek ve cevizlinin ki 65 lira.
GÜNDOĞDU İKBAL / ISPARTA
Gündoğdu İkbal’in enfes güllacı ülke geneline nam salmış durumda. Yılın 12 ayı sütlaç üreten işletme, çevre illere de paket servisi yapıyor. Porsiyonu 15, kilosu 50 lira.
ORKİDE / GAZİANTEP
Antep fıstığının ana vatanında en leziz güllacı Orkide Pastanesi’den alabilirsiniz. Şehirde dört şubesi bulunan işletmenin özel üretim sütle yaptığı cevizli güllacın yarım kilosu 40, Antep fıstıklısının fiyatı ise 45 lira.
GÜLLÜOĞLU / KARAKÖY
Tadına doyum olmayan el yapımı baklavalarıyla dünyaya nam salan Güllüoğlu, Turizm Bakanlığı’ndan belgeli tek baklavacı. Fındık, antepfıstığı, Hindistan cevizi ve kirazlı güllacın 300 gramlık porsiyon 21, kilosu 84 lira.
BONUS
Peleki Fırın / Nişantaşı
Venedik Pastanesi / Adana
Yunuslar Karadeniz Fırını / Bodrum
Ülkü Pastanesi / Bursa
Samanyolu Pastanesi / Antalya