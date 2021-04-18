Türkiye İftar sofrasında vahşet! Eski eşi saldırdı...

İftar sofrasında vahşet! Eski eşi saldırdı...

Türkiye

İftar sofrasında vahşet! Eski eşi saldırdı...

Kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kütahya'da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar sofrasında göğsünden bıçaklandı.

18 Nisan 2021, Pazar 09:48 Son Güncelleme:
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Kütahya’da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından; işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı. Şüpheli Emin N., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, Hanım Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.15 sularında Ali Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hanım Ç.’nin işlettiği lokantada dükkanına bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emin N. geldi. Tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla eski eşi Hanım Ç.’yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N., dükkandan çıkıp kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N., yakalanarak gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hanım Ç. ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Oğuzhan KILIÇ/DHA


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