İftar tarifleri (Arda'nın Ramazan Mutfağı)

24 Mayıs 2019 Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanan, 'Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda yapılan Bafra Pidesi, Vişneli Yaprak Sarma ve Dondurmalı İrmik Tatlısı tarifleri...

24 Mayıs 2019, Cuma 18:35
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İftar tarifleri (Arda'nın Ramazan Mutfağı)

Bafra Pidesi

Malzemeler:

4,5 su bardağı un

1+3/4 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Kıymalı harç için:

Vişneli Yaprak Sarma

Malzemeler:

400 gr asma yaprağı

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 adet soğan

2 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı nane

1/2 tatlı kaşığı yeni bahar

1/2 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı su

1 su bardağı vişne suyu

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı toz şeker

400 gr vişne

Pişirmek için:

1,5 su bardağı su

1 su bardağı vişne suyu

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gr az yağlı kıyma

3 adet soğan

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

3 yemek kaşığı tereyağı

Dondurmalı İrmik Helvası

Malzemeler:

500 gr irmik (3,5 su bardağı)

250 gr tereyağı

1,5 su bardağı su

3 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

500 gr kaymaklı dondurma

25 Mayıs Cumartesi Tarifleri:

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde ''Mahluta Çorbası'', ''Geleli Kebabı'' ve ''Kaymaklı Muska Kadayıf'' tarifleri sizleri bekliyor.


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