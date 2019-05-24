İftar tarifleri (Arda'nın Ramazan Mutfağı)
24 Mayıs 2019 Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanan, 'Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda yapılan Bafra Pidesi, Vişneli Yaprak Sarma ve Dondurmalı İrmik Tatlısı tarifleri...
Bafra Pidesi
Malzemeler:
4,5 su bardağı un
1+3/4 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt
1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Kıymalı harç için:
Vişneli Yaprak Sarma
Malzemeler:
400 gr asma yaprağı
1/2 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 adet soğan
2 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı nane
1/2 tatlı kaşığı yeni bahar
1/2 tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağı su
1 su bardağı vişne suyu
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı toz şeker
400 gr vişne
Pişirmek için:
1,5 su bardağı su
1 su bardağı vişne suyu
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
500 gr az yağlı kıyma
3 adet soğan
1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Üzeri için:
3 yemek kaşığı tereyağı
Dondurmalı İrmik Helvası
Malzemeler:
500 gr irmik (3,5 su bardağı)
250 gr tereyağı
1,5 su bardağı su
3 su bardağı süt
2 su bardağı toz şeker
500 gr kaymaklı dondurma
25 Mayıs Cumartesi Tarifleri:
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde ''Mahluta Çorbası'', ''Geleli Kebabı'' ve ''Kaymaklı Muska Kadayıf'' tarifleri sizleri bekliyor.