İftara 2 saat kala pide yapımına son verildi

Ramazan ayının ilk iftarı için fırınlarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hijyen kurallarına özen gösterilirken, fırıncılar da pideleri maske ve eldiven kullanarak hazırladı. Vatandaşlar ise fırınların önünde "sosyal mesafe" kuralına dikkat ederek bekledi ve tek tek içeri girip alışveriş yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın ramazan genelgesine göre, pide kuyruklarının oluşmaması için fırınlar iftardan 2 saat önce pide yapımını sonlandırdı. Bu kapsamda, Ankara'daki ilk iftarın yapılacağı 19.43'ten 2 saat önce 17.43 itibarıyla pide üretimine son verildi.

İftar saatinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilecek.

AA





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