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Türkiye İftara 2 saat kala pide yapımına son verildi

İftara 2 saat kala pide yapımına son verildi

Türkiye

İftara 2 saat kala pide yapımına son verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ramazan tedbirleri genelgesi kapsamında fırıncılar, iftara 2 saat kala pide yapımına son verdi.

24 Nisan 2020, Cuma 18:41 Son Güncelleme:
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Ramazan ayının ilk iftarı için fırınlarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hijyen kurallarına özen gösterilirken, fırıncılar da pideleri maske ve eldiven kullanarak hazırladı. Vatandaşlar ise fırınların önünde "sosyal mesafe" kuralına dikkat ederek bekledi ve tek tek içeri girip alışveriş yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın ramazan genelgesine göre, pide kuyruklarının oluşmaması için fırınlar iftardan 2 saat önce pide yapımını sonlandırdı. Bu kapsamda, Ankara'daki ilk iftarın yapılacağı 19.43'ten 2 saat önce 17.43 itibarıyla pide üretimine son verildi.

İftar saatinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilecek.

AA


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