İftarda bir araya gelen iki ailede 5 kişi corona virüse yakalandı
Uşak'ta iftar için bir araya gelen iki ailede 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.
14 Mayıs 2020, Perşembe 16:49 Son Güncelleme:
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Uşak Banaz Kaymakamlığı, iftar nedeniyle bir araya gelen iki aileden toplam 5 kişide corona virüs tespit edildiğini açıkladı.
Virüs testi pozitif çıkan aile üyelerinin tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu örnek vakadan hareketle Ramazan ayında da sosyal mesafeyi koruyalım. Bu Ramazan'ı evde geçirelim. İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz torunların harçlıklarını mobil bankacılık üzerinden gönderelim. Evde kalın güvende kalın" denildi.
İHA