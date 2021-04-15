Ramazan deyince ilk akla gelen tatlılardan olan biri olan güllaç internette sıklıkla aratılan ramazan tariflerinin başında geliyor. Peki, Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri nelerdir? İşte 600 yıllık Osmanlı tatlısı güllaç…

Osmanlı'nın geleneksel tatlılarından güllaç, hafifliği ve serinletici aromasıyla yaz aylarına denk gelen ramazanda iftar sofralarını süslüyor.

Mideyi yormayan hafif niteliği nedeniyle tercih edilen geleneksel sütlü Türk tatlısının yapımında mısır nişastası yufkası, gül suyu, süt ve şeker kullanılıyor. Gül suyunun serinletici aroması, gün boyu oruç tutan kişilerce çok tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Bu tatlı, çilek, kiraz gibi meyvelerle de süslenebiliyor.

Güllaç tarifi

Güllaç malzemeleri

300 gram güllaç yaprağı

2 litre süt

2 su bardağı şeker

1.5 yemek kaşığı gıdaya eklenebilir gül suyu

150 gram ceviz

Üzeri için;

Yarım nar

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Güllaç yapılışı

Güllaç için önce; süt, 2 su bardağı toz şekeri bir tencerede kaynatın. Daha sonra 1.5 yemek kaşığı gül suyunu süte ekleyip büyükçe bir tepsiye boşaltın. Güllaç yapraklarının yarısını tek tek süte batırın ve ayrı bir tepsiye üst üste yayın. Ortasına ceviz serpin. Kalan güllaçları da aynı şekilde süte batırıp, cevizin üzerine üst üste yerleştirin. Tepsideki sütlü karışımı güllacın üzerine dökün ve sütü çekene kadar 4 saat buzdolabında bekletin. Ardından istediğiniz şekilde kesin. Üzerini toz antep fıstığı ve kiraz şekerlemesi veya nar taneleri ile süsleyip servis yapın.

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