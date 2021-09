İGA Pass, Türkiye Futbol Federasyonu’na sponsor oldu

İstanbul Havalimanı’nın özel yolcu hizmeti İGA Pass’in, yeni üyesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) oldu. İstanbul Havalimanı’ndan seyahat eden yolculara özel yolcu hizmeti sunan İGA Pass, 2 sezon boyunca A Milli Takım, Kadın Milli Takımı ve U 21 Milli Futbol Takımı’na “Keyifli Seyahat Sponsoru” olarak hizmet verecek.

TFF, MİLLİ TAKIMLAR İÇİN AYRICALIKLI HİZMETİ TERCİH ETTİ

İGA Pass, “kişiye özel havalimanı deneyimi” iddiasını güçlendirmek için hizmetlerini güncellemeye devam ederken, aynı zamanda Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda başarılı bir şekilde temsil eden Milli Takımlara da destek oluyor.

İGA Pass, A Milli, Kadın Milli, U 21 Milli Futbol Takım’larının 5 maçlık sponsoru olurken, Milli sporcular İGA Pass Plus kartının tüm özelliklerinden ve buna ek olarak sporcuların dönüş uçuşu 1 hafta içerisindeyse, dönüşte de İGA Fast Track’den yararlanabiliyor.

İGA Pass; A Milli Futbol Takımı’nı ‘Takıma Özel Terminal’de ağırlıyor. Bu terminalde bulunan İGA Lounge’da zengin menü seçenekleri ile Türk ve dünya mutfağının birçok lezzeti ikram edilirken, güncel gazete, dergiler ve ücretsiz wi-fi imkânı da sunuluyor.

TFF ve İGA arasında yapılan iş birliği neticesinde sporcular ve yöneticiler, İstanbul Havalimanı’ndan yapacakları seyahatlerde İGA Pass ayrıcalıklarından faydalanırken aynı zamanda, İGA Pass uygulamasının dijital teknolojisi sayesinde hızlı ve temassız hizmetin de keyfini çıkaracaklar.

"YOLCULARIMIZIN ÜST DÜZEY BİR MEMNUNİYETLE AYRILMALARI İÇİN HER AYRINTIYI PLANLIYORUZ"

TFF ile yapılan iş birliği sonrasında açıklamalarda bulunan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul; “İGA Pass için öncelikli hedefimiz, sunduğumuz tüm hizmetlerden yolcularımızın yanı sıra kurumların da yararlanmasıdır. İGA Pass, bir yolculuk hizmetinden öte; misafirlerimizin seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürme amacıyla hazırlandı. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyor ve yolcularımızın İstanbul Havalimanı’na ayak bastığı andan itibaren buradan üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için her ayrıntıyı planlıyoruz. İGA Pass, sıradan bir üyelik programı değil, her biri birbirini tamamlayan ve tüm yolculuk sürecini ayrıcalıklı kılan bir hizmetler bütünü. Bu hizmetler bütününü Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil eden Milli Takımlara sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Anlaşma ile Milli Takımlar İGA Pass’in ayrıcalıklı dünyasından yararlanacak. İGA Pass ekibi TFF yönetimine ve Milli Takımlara her uçuş öncesi ve sonrası özel yolcu hizmeti anlayışıyla destek verecek. Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden İGA ve TFF’nin iş birliği yapması havacılık sektörü açısından da son derece önemli” dedi.

"İSTANBUL HAVALİMANI VE MİLLİ TAKIMLARIMIZ BUGÜN ÇOK GÜZEL BİR İMZA ATIYOR"

İGA Pass ile yapılan sponsorluk anlaşması üzerine değerlendirmelerde bulunan TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan; “Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı ve Milli Takımlarımız bugün çok güzel bir imza atıyor. Milli Takımlarımızın genç ve enerjik ruhunu; Avrupa’nın 1 numaralı havalimanı ile birleştirerek, pazarlama stratejilerimizi yenilemeye ve yelpazesini genişletmeye devam ediyoruz. Ekim ayında oynayacağımız Dünya Kupası eleme maçları öncesinde; İGA gibi değerli bir marka ile Milli Takımımızı yan yana getirmenin mutluluğunu yaşıyor, iş birliğinin her iki kurumu da büyük katkılar sağlayacağını düşünüyor ve Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupasına beraber yolculuk edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.