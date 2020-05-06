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Ekonomi İGDAŞ'a soruşturma açıldı

İGDAŞ'a soruşturma açıldı

Ekonomi

İGDAŞ'a soruşturma açıldı

EPDK tarafından İGDAŞ'a, mevzuata aykırı sürelerde fatura oluşturulması nedeniyle soruşturma açıldı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 10:15 Son Güncelleme:
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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından İGDAŞ'a açılan soruşturma hakkında bir açıklama yapıldı.

Mustafa Yılmaz'ın açıklamasında, "İstanbul’da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız" denildi.

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