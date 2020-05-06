EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından İGDAŞ'a açılan soruşturma hakkında bir açıklama yapıldı.

Mustafa Yılmaz'ın açıklamasında, "İstanbul’da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız" denildi.



