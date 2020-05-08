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Ekonomi İGDAŞ'ın usulsüz fatura kesmesine EPDK Başkanı'ndan tepki: Vatandaşı üzeni misliyle üzeriz
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İGDAŞ'ın usulsüz fatura kesmesine EPDK Başkanı'ndan tepki: Vatandaşı üzeni misliyle üzeriz

Ekonomi

İGDAŞ'ın usulsüz fatura kesmesine EPDK Başkanı'ndan tepki: Vatandaşı üzeni misliyle üzeriz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İGDAŞ, 6.5 milyon haneye usulsüz fatura kesti. Her faturada en az 150 TL’lik oynama İGDAŞ’a milyarlık haksız gelir sağladı. "Vatandaşı üzeni biz de üzeriz" diyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz mağdur vatandaşlara bir müjde verdi.

08 Mayıs 2020, Cuma 09:29 Son Güncelleme:
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 Corona virüs pandemisi nedeniyle doğalgaz sayaçlarının ölçülmemesi kararının ardından faturaların, son iki yılın aynı ayların ortalamasına göre gönderilmesi kararı verildi. Ancak İGDAŞ'ın kestiği faturalar, önceki aylara göre yüksek gelince vatandaşlar çileden çıktı.

İGDAŞ, vatandaşın yaptığı şikayetleri görmezden gelirken artan şikayetler sonrasında, gönderilen faturaların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mevzuatına uygun olduğunu iddia edildi.

Ancak vatandaşın tepkisi dinmeyince EPDK inceleme başlattı. Kesilen faturalarda usulsüzlük tespit etti. Vatandaş, şikayet siteleri üzerinden binlerce şikayette bulundu.

EPDK Başkanı Yılmaz: Vatandaş parasını geri alacak 

Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre; İGDAŞ'a yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İGDAŞ'ın kendilerini hiçbir şekilde bilgilendirmediğini belirterek, "Vatandaşımız EPDK'nın haklarını koruduğunu bilmeliler. Vatandaşımızı üzeni biz misliyle üzeriz" dedi. Yılmaz, mağdur olan vatandaşların paralarının da iade edileceği müjdesini verdi.

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