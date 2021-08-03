Ülkemizde en çok Güney Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yetişen iğde çiçeği, çok faydalı olduğu biliniyor. İğde yetiştirmek isteyenler "iğde çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, iğde çiçeği özellikleri nelerdir? İğde çiçeği hikayesi nedir? İğde çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

İĞDE ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

İğde ağacının dikim işlemi, ilkbahar aylarında yapılmalıdır. İlkbaharda tarlaya ekilen tohumlar, çok kısa bir süre içinde çimlenir. Tohumlar, toprağa serpilmeden önce toprağın nemli olmasına özen gösterilmelidir. İğde ağacı, kireçli ve geçirgenliği yüksek toprakları sever. Güneşli alanlarda daha verimli bir şekilde yetişen bu ağaç, üretimi daldırma, çelik, ayırma ve tohum ile yapılır. Tohumlar 3-4 ay arası katlamaya tabi tutulur ve bekletilir.

İğde ağacı, pek çok farklı iklimde ve farklı topraklarda yetiştirilebilen dayanıklı bir ağaç türüdür. Kurumuş yaprakları ve dalları budanarak ağacın ömrü uzatılabilir.

İğde ağacı, çok bakım gerektirmeyen zorlu şartlara dayanıklı bir ağaç türüdür. İlk ekildiği dönemde sık sık sulandıktan sonra kurak bölgelerde yetiştirilmeye elverişli olan bu ağaç, çok fazla bakıma ihtiyaç duymaz.

İĞDE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kuru iğde, yaprakları ile birlikte kaynatılarak tüketildiği zaman kürü öksürüğe iyi gelir.

İğdenin içinde bulunan C vitamini sayesinde kış aylarında tüketildiği zaman bağışıklık sistemini güçlendirir.

İğde böbrek hastalıklarına oldukça iyi gelir. İğde gibi iğde çiçeği de çok faydalıdır. Çiçekleri ile birlikte kaynatılıp tüketildiğinde böbrek taşlarının dökülmesine yardımcı olur.

İğde, yemeklerden sonra hazımsızlık sorunu yaşayanların midesini rahatlatmaya yardımcı olur.

İğde, karaciğerdeki toksinleri temizler ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

İğde içinde bulunan omega 7 yağı ve insan vücudundaki kolejen miktarını arttırarak saç köklerindeki ve ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

İĞDE ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

İğde ağcının bilinen bir hikayesi yoktur.



