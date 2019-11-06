Meyve denildiğinde akla pek gelmese de iğdenin faydaları diğer meyvelere göre kendini ön planda tutturuyor. Mayhoş tadıyla çeşitli vitaminleri içersin de barındıran iğde sağlığımızı destekliyor. İğdenin faydalarını saymakla bitiremiyor uzmanlar. Bazı ülkelerde bir çok hastalıkta tedavi amaçlı kullanıldığı bilinmekte. İğdenin faydaları ve iğdeyle ilgili bilmemiz gerekenler.

İğde nedir?

Kabuklu ve oval şekilde bir meyve türüdür. Karasal iklime sahip bölgelerde rahatlıkla yetişebilen bir meyvedir. İğde ağacı kış aylarında yapraklarını döker. İğde meyvesinin rengi sarı ve kahverengidir.

İğdenin faydaları nelerdir?

İğde tüketimi ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır.

İshalin geçmesine yardım eder.

Karaciğer yağlanmasını azaltır.

İdrar sorunlarını düzenler.

Cinselliğin artmasını sağlar.

Yüzdeki sivilce ve siyah noktaların giderilmesinde kullanılır.

Böbreklerin ideal biçimde çalışabilmesini destekleyerek böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Diyabet dostudur.

Egzamayı engeller.

Kanser riskini azaltmakla birlikte kanserin büyüme hızını yavaşlatmaktadır.

Adet kanamalarının düzenlenmesine yardımcı olur.

Hazımsızlığa iyi gelir.

Taze iğde mide bulantılarının önlenmesine yardımcı olur.

C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sayede soğuk algınlığına karşı vücudun korunmasına destek sağlar.

İğde yaprağının faydaları nelerdir?

İğde yaprağıyla yapılan çayın öksürüğü gidermeye yardımcı olabilir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Çiçeğinin suyu ateş düşürücü özelliği bilinmektedir.

İğde nasıl kullanılır?

İğde ağacının meyveleri yenilebilir. Aynı zamanda çiçeklerini suda haşlayarak çayı yapılabilir. İğde çiçeği ve iğde yaprakları kaynatılarak suyu tüketilebilir.İğdenin hoş kokusu koklandığı zaman zihin açıklığı verdiği bilinmektedir.

100 gram iğdenin besin değerleri

Kalori / 60 gram

Karbonhidrat / 70 gram

Protein / 40 gram

Yağ / 0,10

Lif / 0,60

Kolesterol / 0

Kalsiyum / 50 gram

İbrahim Saraçoğlundan iğde türü tarifi

Safra kesesindeki taşları düşürmeye yardımcı olan iğde meyvesi çayı tüm sindirimi temizlemede de etkili bir kürdür.

Kaynamış olan suyun içine iğdenin kabuklarını çıkartıp meyvesini çekirdeğiyle birlikte atın. 5 dakika kaynatın. Süzüp sabah aç karnına bir bardak tüketebilirsiniz.

İğdenin zararları nelerdir?

İğdenin bilinen herhangi bir zararı yoktur. Fazla tüketildiğinde kabızlığa yok açar. Susuz bir meyve olduğu için yenildikten sonra su tüketmekte fayda vardır.

Herhangi bir kronik rahatsızlığınız var ise doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

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