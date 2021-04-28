Türkiye Iğdır Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Iğdır Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Iğdır Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Iğdır Üniversitesi 29 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 17:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Iğdır Üniversitesi 29 öğretim üyesi alımı yapacak. Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.) 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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