Türkiye Iğdır Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Iğdır Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Iğdır Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

06 Eylül 2021, Pazartesi 17:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yazarlarımızdan
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Hakan Çelik
Sedan ile rekor satış hedefi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Zannettim ki
Rauf Tamer
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da metro simgesi tartışma yarattı