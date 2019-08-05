Iğdır Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü bugün yayımladığı ilanda "Üniversitemizin belirtilen birimine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre 1 adet Öğretim Görevlisi alınacaktır." diye belirtti.

Şimdi adaylar başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.