Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü dün geçtiği ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Iğdır Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır." diye belirtti.

Bu ilanla birlikte istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.