Iğdır’da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi

Iğdır Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri operasyonda, 1 kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 sikke, 3 gram reçine esrar ile 8,8 gram metamfetamin ele geçirdi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)



