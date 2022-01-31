Iğdır’da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi
Iğdır’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Osmanlı dönemine ait 28 sikke ile kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
31 Ocak 2022, Pazartesi 23:17 Son Güncelleme:
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Iğdır Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri operasyonda, 1 kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 sikke, 3 gram reçine esrar ile 8,8 gram metamfetamin ele geçirdi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.
Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)
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