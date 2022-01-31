Türkiye Iğdır’da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi

Iğdır’da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi

Türkiye

Iğdır’da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi

Iğdır’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Osmanlı dönemine ait 28 sikke ile kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 23:17 Son Güncelleme:
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Iğdır Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri operasyonda, 1 kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 sikke, 3 gram reçine esrar ile 8,8 gram metamfetamin ele geçirdi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)

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