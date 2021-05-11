Türkiye Iğdır'da korkunç olay! Beton mikserinde sıkışarak öldü

Iğdır'da korkunç olay! Beton mikserinde sıkışarak öldü

Türkiye

Iğdır'da korkunç olay! Beton mikserinde sıkışarak öldü

Iğdır'da beton santralinde çalışan Mehmet Erdem (30), beton kazanını temizlerken mikserin çalıştırılması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2021, Salı 14:22 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde 14 Kasım Mahallesi, Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erdem, 3 yıldır çalıştığı beton santralinde mesai bitimi öncesi beton mikserinin kazanını temizlemeye başladı. Bu sırada operatör H.Y. makineyi çalıştırınca Erdem kazanın içinde sıkıştı. Durumu fark eden operatör H.Y. makineyi durdurdu. Yapılan kontrolde Mehmet Erdem’in yaşamını yitirdiği belirlendi.


Olayı haber alıp santrale gelen Mehmet Erdem’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Erdem'in cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, operatör H.Y. ise gözaltına alındı.

Mehmet Erdem'in cenazesi bugün öğlende yakınlarının gözyaşları içinde Iğdır Asri Mezarlığı'nda defnedildi.


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