Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda düzenlenen törene şehidin eşi, kayınvalidesi, kayınpederi, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, protokol üyeleri, askerler ve polisler katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve şehit askerin öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve İl Müftüsü Mustafa Tekin’in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

Tören sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İHA-AA



