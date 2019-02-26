Iğdır’da fuhuş operasyonu: 74 gözaltı

Iğdır İl Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucu, Melekli beldesindeki eğlence mekanlarına yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlardan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

24 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

"Fuhuş için yer temin ettikleri" ve "Aracılık ettikleri" iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 11’i tutuklandı. 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 şüpheli serbest bırakıldı.

50 KADININ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Halen gözaltında bulunan ve fuhuş yaptıkları belirlenen 50 kadının ise işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.



