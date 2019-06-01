Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı, şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu.

Çatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.