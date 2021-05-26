Siyaset Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Akkuş’a 7 yıl 6 ay hapis cezası

Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Akkuş’a 7 yıl 6 ay hapis cezası

Siyaset

Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Akkuş’a 7 yıl 6 ay hapis cezası

Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’a silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 23:25 Son Güncelleme:
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Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş, 15 Mayıs 2020 günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Akkuş, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Iğdır 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akkuş, bugün 8’inci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan Akkuş, son savunmasını yaptı. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Yaşar Akkuş hakkında gizli tanık beyanları ve yürütmüş olduğu siyasi faaliyetler sebebiyle ‘terör örgütü üyesi’ olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis verildi.

Özkan AYDIN / IĞDIR (DHA)

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