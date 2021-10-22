İğne iziyle uyanan kadınların sayısı arttı

İngiltere’de gece kulüplerinde eğlenmeye çıkan kadınlar can güvenliği tehlikesi yaşıyor. Son bir ayda 44 iğneli saldırı ihbarı yapıldı. Mağdurlar eğlenmeye çıktıkları gecenin sabahında ağrılar içinde ve bir iğne iziyle uyanıyor. Geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorlar. Üniversite öğrencisi Sarah Buckle (19), gözünü sabah hastanede açtığını ve elinin üzerinde bir iğne izi olduğunu söyledi. Bir başka üniversite öğrencisi Zara Owen da (19) geçen hafta eğlenceye çıktıktan sonraki gün bacağının ağrısıyla uyandığını ve bacağında bir iğne izi bulduğunu anlattı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

İhbarlar, Nottingham ve Liverpool kentleri ile İskoçya’nın bazı kentlerinden geldi. Ülkenin içişleri bakanlığı saldırıları soruşturması için emniyete talimat verdi. Bazı mağdurlar içki bile içmedikleri halde gece şuurlarını kaybettiklerini ve iğneli saldırıya uğradıklarını iddia ediyor.

30 üniversite, kadınlar için güvenli hale getirilene ve girişlerde arama zorunluluğu uygulanana kadar kulüpleri boykot etme kampanyası başlattı. Uzmanlara göre böyle güçlü bir iğneyi kullanmak için medikal eğitim gerekiyor. Öte yandan olaylarla ilgili şüpheli bir adam gözaltına alındı.