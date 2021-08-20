İğrenç iddia! Muayenesinde ortaya çıktı, babasının adını verdi!
Diyarbakır'da rahatsızlığı nedeniyle annesi ile birlikte hastaneye giden 16 yaşındaki R.Ş.’nin hamile olduğu belirlendi.
20 Ağustos 2021, Cuma 15:36 Son Güncelleme:
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Doktora, intihar edeceğini söyleyen R.Ş.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü babası Ş.Ş. gözaltına alındı.
Yenişehir ilçesinde bu sabah, rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan Ş.Ş. de yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.
Burak EMEK- Serdar SUNAR/DHA
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