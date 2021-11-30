Türkiye İğrenç iddia Sultangazi'yi birbirine kattı! Kız çocuğu bayılınca...

İğrenç iddia Sultangazi'yi birbirine kattı! Kız çocuğu bayılınca...

Türkiye

İğrenç iddia Sultangazi'yi birbirine kattı! Kız çocuğu bayılınca...

Sultangazi'de bir grup, mısır tezgahı olan ve yanında 2 çocuğu çalıştıran M.E hakkındaki iddiayı duyunca çılgına döndü. İğrenç olay kız çocuğunun bayılmasıyla ortaya çıktı. Kalabalık tarafından dayak yiyen E.I hastanelik oldu.

30 Kasım 2021, Salı 12:08 Son Güncelleme:
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Sultangazi'de etkinlik alanında mısır tezgahı olan E.I., kısa süre öncesine kadar yanında çalıştırdığı 2 çocuğu uyuşturucu madde içmeye zorladığı ve taciz ettiğini iddia eden bir grup tarafından darbedildi. Kalabalık grubun saldırdığı E.I. hastaneye kaldırıldı.

KIZ ÇOCUĞU BAYILDI

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan etkinlik alanında meydana geldi. İddiaya göre, mısır tezgahı olan E.I., yanında çalışan İ.Ö. isimli kız çocuğu ile M.O.T. isimli erkek çocuğunu geçtiğimiz hafta cuma günü iş bahanesiyle aracına aldı. Daha sonra çocuklara zorla uyuşturucu madde içirmeye çalıştı. Bunun üzerine bayılan İ.Ö. isimli kız çocuğunu taciz etti. M.O.T.'nin müdahalesi ile iki çocuk araçtan inerek uzaklaştı.



DAYAK YEDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam saatlerinde durumdan haberdar olan iki çocuğun yakınları etkinlik alanına gelerek E.I.'ya saldırdı. Saldırı sırasında E.I., ve yanında çalışan F.H., yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. E.I. ve F.H., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karışan iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. İ.Ö. ve M.O.T., ise Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.   

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