Türkiye İğrenç iddianın cezası belli oldu!

İğrenç iddianın cezası belli oldu!

Türkiye

İğrenç iddianın cezası belli oldu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde E.S.'ye (21), 12 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yerel mahkemede 25 yıl hapis cezasına çarptırılan imam Mehmet D. (59), yeniden yargılandığı Adana Bölge İdare Mahkemesi'nde bu kez 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Mehmet D. tutuklandı.

07 Ekim 2021, Perşembe 16:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

E.S., 16 yaşındayken 4 Aralık 2017 tarihinde okuduğu lisenin rehberlik öğretmenine, yaşadığı olayı anlattı. E.S., 12 yaşındayken, yaz tatilinde Adana'nın Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi'ndeki camide Kuran kursuna gittiğini, kursta temizlik de yaptığı için imam Mehmet D.'nin kendisini malzeme almak üzere depoya gönderdiğini ve bu sırada peşinden gelip, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bu iddia üzerine rehberlik öğretmeni okula polis çağırıp, E.S.'nin başından geçenleri anlatarak ailesine de bilgi verdi.

Polisin gözaltına aldığı Mehmet D. tutuklandı. Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame kabul edildi ve Mehmet D. hakkında Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Mehmet D., ikinci duruşmada mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 25 Nisan 2019'da yapılan duruşmada Mehmet D., 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

DOSYA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yapılan itiraz üzerine dosya, Adana Bölge İdare Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet D. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen Mehmet D. hakkındaki iddiaları reddedip beraatını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın 'nitelikli cinsel istismar suçundan' 21 yıl 3 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Tutuklanan Mehmet D., cezaevine gönderildi.

MERSİN, (DHA)

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Aslan heykeliyle başlayan büyük hikaye: Arslantepe
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin üyelik süreci fiilen dondu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Saklambaç
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Zaaf arayan zaaf bulur…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avukata silahlı saldırı! Adliye otoparkında dehşeti yaşadı...