Türkiye İğrenç olay! Küçük kız hastaneye kaldırılınca ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız hastaneye kaldırılınca ortaya çıktı

Türkiye

İğrenç olay! Küçük kız hastaneye kaldırılınca ortaya çıktı

Denizli'nin Baklan ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra kanaması durmayan 14 yaşındaki Y.Ç. hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin küçük kızın doğum yaptığının anlaşılmasının ardından polise haber vermesiyle yapılan soruşturmada, annesinin sevgilisi Şakir O.'nun (41) cinsel istismarına uğradığı için hamile kaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Şakir O. tutuklandı.

06 Nisan 2021, Salı 19:46 Son Güncelleme:
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Hüsamettin Dede Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Y.Ç., dün evde kız bebek dünyaya getirdi. Kız çocuğunun kanaması durmayınca annesi Fadime Ç. sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç.'nin doğum yaptığını anlayan sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, anne Fadime Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Annenin alınan ifadesinin ardından sevgilisi Şakir O. da gözaltına alındı. Anne Fadime Ç.'nin sevgilisi Şakir O.'nun iddiaya göre, 9 ay önce Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu, anne ve kızının hamileliğini gizlediği, evde yapılan doğum da ise kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından bugün Çal Adliyesine sevk edilen Şakir O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Fadime Ç., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)

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