Türkiye İğrenç olayın adresi Tokat! Yarı çıplak vaziyette yakalandı

İğrenç olayın adresi Tokat! Yarı çıplak vaziyette yakalandı

Türkiye

İğrenç olayın adresi Tokat! Yarı çıplak vaziyette yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde aracına aldığı H.Y. (14) isimli erkek çocuğa para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ahmet H. (55) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Ağustos 2021, Cuma 21:58 Son Güncelleme:
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Olay, dün ilçe merkezinde yaşandı. İlçede çiftçilik yapan Ahmet Hanedan para verme vaadiyle H.Y.´yi otomobiline alarak Kelkit Çayı kenarına götürdü. Ahmet H. iddiaya göre burada çocuğa istismarda bulundu. Aracı görüp içindekilerin durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yarı çıplak vaziyette yakalanan Ahmet H. polis tarafından gözaltına alınırken, H.Y. ise Çocuk İzlem Merkezine gönderildi.

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, Ahmet H.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmet H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

DHA

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