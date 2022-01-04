Türkiye İHA ilk kez birinin kurtarılmasında kullanıldı! 30 dakikada bulundu...

İHA ilk kez birinin kurtarılmasında kullanıldı! 30 dakikada bulundu...

Türkiye

İHA ilk kez birinin kurtarılmasında kullanıldı! 30 dakikada bulundu...

Bursa Uludağ'da kaybolan 21 yaşındaki Yusuf Sepehizade 112'yi arayarak yardım istedi. Aramalardan sonuç alınamayınca Ankara'dan İHA talebinde bulundu. Aydın'dan gece hareket eden İHA, 1,5 saat sonra Bursa semalarına gelip kendisine ulaşılamayan Sepehizade'nin bulunduğu yerin koordinatlarını bildirip görüntülerini gönderince JAK ekipleri, 30 dakika içerisinde kayıp gence ulaştı. İHA ilk kez terörle mücadele ve doğal afetlerin dışında gece mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasında kullanıldı.

04 Ocak 2022, Salı 12:45 Son Güncelleme:
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Antalya'dan Bursa'ya gelen Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade, 2021 yılının son günü Uludağ'a yürüyüş yapmak için Kestel ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesi'ne geldi. Saat 13.00 sıralarında ormanlık alana giren Sepehizade, bir süre Uludağ'da yürüdükten sonra geri dönmek isteyince yolu karıştırdı.

Yusuf Sepehizade'nin saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD, JAK ve Anda Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Sepehizade için arama- kurtarma çalışması başlattı. Türkçesinin iyi olmaması nedeniyle ekiplerin İngilizce konuşarak iletişim kurdukları Yusuf Sepehizade'ye sürekli hareket halinde olduğu için ulaşmakta zorluk yaşandı.



ANKARA'DAN İHA İSTENDİ

Bölgenin dağlık havanın da soğuk olması sonucu Bursa Valiliği, kayıp gence ulaşmak için Ankara'dan İHA istedi. Valiliğin talebi üzerine Aydın'dan havalanan İHA, 1,5 saat sonra Bursa semalarına geldi. İHA, saatlerdir aranmasına rağmen bulunamayan Yusuf Sepehizade'yi, Uludağ'ın eteklerinde olan Kestel İlçesine bağlı Alaçam ile Gavurpınarı mevkisinde tespit etti. Ormanlık alanda bekleyen kayıp gencin koordinatlarını bildirip canlı görüntüsünün göndermesi sonucu JAK ekipleri, 30 dakika içersinde kayıp gence ulaştı.

‘KULAKLARINA İNANAMADI’

İHA'nın ilk kez terörle mücadele ve doğal afetlerin dışında, gece mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasında kullanıldığını açıklayan yetkililer, "İHA'nın görüntülerinden, kaybolan kişinin hareketlerini canlı olarak izliyorduk. Kendisine telefon açıp, 'Şu an kalktın. Elini salladın. Havaya bakıyorsun' dediğimizde kulaklarına inanamadı. 'Beni nasıl görüyorsunuz?' diye sorduğunda, 'Türk İHA'sı Bayraktar ile' cevabını verdik. Kendisine de 30 dakika içerisinde ulaştık. Kaybolan kişi de şaşırdı" dediler.

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA (DHA)

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