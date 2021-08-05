Yüreğimizi yakan yangınlarla mücadele sürüyor. Yangınların yerinin tespitinde İHA'ların önemi büyük. İHA'nın kaydettiği ve Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Komuta Merkezi'ne ilettiği görüntüler üzerine anında harekete geçen helikopter ve uçaklar yangınlara müdahale ediyor.

Twitter'dan videolu bir paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla...'' ifadelerini kullandı.

ADANA VE OSMANİYE'DE İHA'LARIN TESPİTİYLE 32 ORMAN YANGININDAN BAZISI SÖNDÜRÜLDÜ, BAZISI DA KONTROL ALTINDA

Adana ve Osmaniye'de, İHA'ların nokta tespitiyle yer bildirmesi, söndürme uçakları ve helikopterleri ile yer ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 27 Temmuz-4 Ağustos'ta çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Bazıları 4 gün süren yangınların bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü. Adana'da 27 ve Osmaniye'de 5 orman yangınından, havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesiyle bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

Yangın Komuta Merkezine İHA'ların ilettiği görüntüler, alevlerin söndürülmesinde önemli rol oynadı. İHA'ların ilettiği noktalara "tam isabet" su bırakan uçak ve helikopterler ile kara ekiplerinin müdahalesi, yangınların söndürülmesini sağladı.

Bölgedeki sarp arazi yapısı nedeniyle havadan müdahalenin önem taşıdığı noktalarda, çok sayıda uçak ve helikopter görev aldı.