Dünyanın en huzurlu görünen çiftlerinden Melinda (56) ve Bill Gates’in (65) boşanma haberi sonrası sular durulmuyor. Evliyken bir şirket çalışanıyla birlikte olduğu, başka kadınlarla mesajlaştığı ortaya çıkan Bill Gates’in eşine yakalanmamak için çalışanlarından yardım aldığı iddia edildi. Vanity Fair dergisine konuşan eski bir Microsoft çalışanı, “Patron işe Mercedes’iyle gelirdi. Bazı günler takviminin dışında hareket eder, yardımcısının işyerine getirdiği altın-kahve tonlarındaki Porsche’yle ayrılır ve ortadan kaybolurdu” dedi.

'EŞİ ÖZEL DEDEKTİF TUTTU'

Çalışanın iddiasına göre Bill Gates’in flört ettiği kadınlarla görüşmeye giderken taktiği buydu. Sonra Porsche’yi yine çalışanına iade ederdi. Çalışanlarla Gates’in yönetim tarzı hakkında konuşmalarını engelleyen çok katı kurallı gizlilik sözleşmesi yapılıyordu. Bill Gates’e yakın bir başka kaynak da sadakatsizliğinin gizli bir durum olmadığını söyledi. Bu iddialar, 130 milyar dolarlık servet edinen 27 yıllık çiftin davasının seyrini değiştirebilir.

Öte yandan, eşinden şüphelenen Melinda Gates’in özel dedektif tuttuğu öne sürüldü. Gates’in geçen yıl şirketin yönetim kurulundan aniden ayrılma nedeninin de bir çalışanla ilişkisine dair açılan soruşturma olduğu ortaya çıkmıştı.

Melinda Gates, Bill Gates ile Microsoft’ta ürün sorumlusu olarak çalıştığı sırada tanışmıştı. Üç çocuklu çift halen boşanma gerekçelerini açıklamadı.







