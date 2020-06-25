İhbar sonrası, corona virüs hastası işçiler yolda durduruldu

İstanbul’da bir şirkette çalışan 16 işçiyi taşıyan minibüs, Van’ın Muradiye ilçesi Topuzarpa Mahallesi’ne gitmek üzere yola çıktı. Yola çıkmadan önce Van’a gitmeye hazırlanan bir işçi rahatsızlanınca, corona virüs testi yapıldı. Yapılan test pozitif çıkınca diğer işçilere de test yapıldı. Testi pozitif çıkan işçi hastaneye sevk edilirken, diğer işçiler 1 gün sonra çıkacak test sonuçlarını beklemeden minibüse binerek yola çıktı.

İhbar yapıldı

Ancak, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’a İstanbul’dan çıkan işçilerin Muradiye ilçesi Topuzarpa Mahallesi’ne geleceği yönünde ihbar yapıldı. Bu ihbarı değerlendiren Kaymakam Savar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla jandarma ve sağlık ekipleri ile birlikte işçileri taşıyan minibüsle irtibata geçerek isim bilgilerinden test sonuçlarını öğrendi.

Yapılan araştırmada minibüste bulunan 5 işçinin daha testlerinin pozitif çıktığı tespit edilince, yol güzergâhındaki güvenlik birimlerine haber verildi. İşçileri taşıyan minibüs, Bolu’nun Gerede ilçesinde gerekli tedbirler alınarak durduruldu. Sağlık ekipleri araçta bulunan ve testleri pozitif çıkan işçileri hastaneye sevk ederken, diğer işçileri de güvenlik güçlerinin kontrolü altında İstanbul’a geri gönderdi.

İHA



