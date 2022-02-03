Dünya İhbar üzerine ortaya çıktı! Tam 587 parça...

İhbar üzerine ortaya çıktı! Tam 587 parça...

Dünya

İhbar üzerine ortaya çıktı! Tam 587 parça...

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşlı bir çiftin evinde Bizans dönemine ait 587 parça tarihi eser ele geçirildi.

03 Şubat 2022, Perşembe 01:48 Son Güncelleme:
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Atina’da Emniyet Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Eski Eserler Dairesi polisleri, gelen bir ihbar üzerine 76 ve 85 yaşlarındaki çiftin evine gitti. Çiftin şüpheli hareketleri üzerine ertesi gün eve operasyon düzenleyen polisler, ihbarda bahsedilen gizli bölmeye ulaştı.


Fayans görünümlü bir kapıdan içeri giren polisler, odada 587 parça tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserlerin içerisinde Helenistik ve Erken Bizans dönemine ait çok sayıda rölyef, heykel ve tablo olduğu açıklandı. Eserler, Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haklarında eski eserlerin ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin mevzuatı ihlal etmek suçundan kamu davası açılan yaşlı çift, sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

ATİNA (İHA)

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