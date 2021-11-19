İhbara giden polislere bıçak çekti, bacağından vurularak yakalandı
Bursa'da ailesine şiddet uyguladığı öne sürülen, ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerine bıçak çekip saldırmaya kalkışan 44 yaşındaki H.K. bacağından vurularak yakalandı.
19 Kasım 2021, Cuma 15:24 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.K.'nin ailesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerini kapıda gören ekipler, mutfaktan aldığı bıçakla ekiplere saldırmaya çalıştı. Polisin tüm çabalarına karşın bıçağı bırakmayan H.K. bacağından vurularak yakalandı.
Yaralanan H.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.