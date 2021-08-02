Yaz aylarında toplanan ıhlamur çiçeği, kış aylarında tam bir şifa deposu. Peki, ıhlamur çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Ihlamur çiçeği hikayesi nedir? Ihlamur çiçeği bakımı hakkında bilinenler...

IHLAMUR ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Ihlamur fidanı dikilmeden önce toprağın işlemden geçmesi gerekir. Toprak sert bir yapıda ise, toprak yumuşatılarak ve yabani otlardan ayıklanarak zeminin hazırlanması gerekir. İlkbahar ve sonbahar aylarında ıhlamur ağacının dikiminin yapılması gerekir. Ihlamur ağacı, kış aylarında yapraklarını döker. Ihlamur ağacının toprağı tuzlu olmadığı sürece, asidik topraklar üzerinde de yetişebilir. Ihlamur ağacını dikmek için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Ihlamur ağacını dikerken dallandırma yöntemi en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Aynı zamanda, ıhlamur tohumu yapısı nedeni ile su geçirmez bir yapıya sahiptir ve oldukça serttir. Bu nedenle tohumlara çizikler atarak tohumun su geçirmesi sağlandıktan sonra, tohumlama yöntemini kullanarak ağacınızı dikebilir ve ıhlamur ağacının daha hızlı gelişmesini sağlayabilirsiniz.

Ihlamur ağacı ilkbahar ve sonbaharda dikilmeye uygun bir ağaç türüdür.

Ihlamur fidanı, humuslu toprakları sever ve güneş gören yerlerde daha kolay büyür. Toprak çok tuzlu olmadığı sürece asidik ve hafif topraklarda da yetiştirilebilir. Eğer mümkünse toprak yanmış gübre ile desteklenmelidir. Ihlamur yavaş büyüyen bir bitki olduğu için sabırlı olmak gerekir. Ihlamur ağacının ekimini yaptığınız bölgede solucan varsa bu bölgenin ağacın yetişimi için uygun olduğu anlamına gelir. Ihlamur ağacının uygun bir şekilde bakımı yapılırsa 5-10 yıl içinde ağaçta çiçeklenme görülür.



