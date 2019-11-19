Alternatif tıpta kullanılan bitki çaylarının şifaları tüm dünya tarafından biliniyor. Ihlamur bu bitkisel ürünler arasında en çok ismini duyuran çaydır. Ihlamurdan daha verimli tedavi alabilmek için demlenme koşulları vardır. Durum böyle olunca ıhlamur nasıl kaynatılır merak konusu oluyor. Ihlamuru kaynatma yöntemleri haberimizde.

Ihlamur nasıl kaynatılır?

Ihlamuru demlerken çiçekleri, hemen bitişiğindeki sarı ve uzun yapraklarıyla birlikte demlenmelidir. Demleme işlemine geçilmeden önce 1 avuç ıhlamur süzgeçli bir kapta sıcak su ile iyice yıkanır.

Demleme işlemi sırasında yıkadığımız 1 avuç ıhlamuru demliğe alırız. Üzerine 2 su bardağı kaynamış su ilave ediyoruz ve demliğin kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde 10 dakika boyunca demlenmesini sağlıyoruz. Bir süzgeç yardımıyla süzülerek içmeye hazır hale gelir.

Ihlamur çok uzun süre kaynatılırsa veya demlenirse çiçeklerin şifası etkinliğini kaybedebilir.

Ihlamur ayrıca zencefil, zerdeçal, hibisküs, gibi bitkilerle karıştırılarak ta demlenebilir.

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