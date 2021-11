İhlas Suresi Kur'an'ı Kerim'de 112. Suredir. Bu sure 4 ayetten meydana gelmiştir. Bu sure Mekke'de indirilmiştir. İhlas kelimesi, insanların samimi olması, dinin esaslarını Allah rızası için yerine getirmesi anlamlarına gelmektedir. İhlas Suresi, Allah'ın (cc) birlik ile yüceliği ve tüm noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu bildiren bir Tevhid suresi olma özelliğini taşımaktadır. İhlas Suresi, müşriklerin Peygamber Efendimize (SAV) gelerek bize rabbinin sıfatlarını anlat demesinin üzerine İhlas Suresi gönderilmiştir. İhlas Suresinde Allah'ın (cc) bazı sıfatları anlatılmaktadır. Pek çok hadisi şerifte de İhlas Suresinin faziletlerinden ve öneminden bahsedilmektedir. İhlas Suresi namaz sureleri arasında yer alır. Kısa bir sure olduğu için kolaylıkla ezberlenebilir. Bu sebeple çocuklarda bu sureyi kolay bir şekilde öğrenebilir. İhlas suresinin anlamı ve Türkçe okunuşu şöyle:

1- De ki Allah, Ahad'dır, tektir.

2- O, Samed'dir ve hiçbir şeye muhtaç olmayandır.

3- O doğurmamış ve doğurulmamıştır.

4- Hiç kimse ve hiçbir şey onun dengi, misli ve benzeri olamaz.

İHLAS SURESİNİN MEALİ VE FAZİLETİ

Nas Suresinden sonra indirilen İhlas Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. Toplam 4 ayetten oluşan sure, Kuran'ı Kerimdeki en kısa surelerden biridir. Günde 33 defa İhlas Suresini okumak hanenin bereketini arttırır ve kulun maneviyatını güçlendirir.

Birçok ayette Allah'ı en güzel isimleriyle zikrediniz diye emredilmiştir. İhlas Suresinde de Esmaül Hüsna'da yer alan isimler yer alır. Bu isimleri zikreden dua eden kullar, şeytanın vesveselerinden korunur ve haramdan kaçınırlar.

İhlas Suresi sadece 4 ayetten oluştuğu ezberlemesi en kolay surelerden biridir. Bu sure namazlarda Elham, Nas ve Felak sureleriyle birlikte okunabilir.

İHLAS SURESİNİN TEFSİRİ

Suresinin ilk ayetinde geçen Ahad kelimesi, tek anlamına gelir. İslam dinin temelini oluşturan tevhid inancına göre Allah'u Teala bir ve tektir. Ondan başka ilah yoktur. Allah'tan başka bir varlığa ilahi vasıflar isnat etmek ve ibadet etmek, şirktir. Şirk ise Allah'ın affetmeyeceği tek günahtır.

Allah'a ortak koşanlara müşrik denir. Hz. Muhammed'in peygamber olduğu dönemde Mekke'de birçok müşrik vardır. Onlar, kendi yaptıkları putların önünde secde ederdi. Fatiha Suresinde de bildirildiği üzere, mümin kullar yalnızca Allah'a ibadet ve yalnızca Ondan yardım diler.

İkinci ayette geçen Samed kelimesi, Allah'ın 99 güzel isminden biridir. Samet kelimesinin ilk anlamı kimseye muhtaç olmayan, bilakis herkesin kendisine muhtaç olduğu varlıktır. Kainattaki her zerreyi yoktan var eden yüce Allah, tüm muhtaçlıklardan ve ihtiyaçlardan münezzehtir. Bu yüzden mutasavvıflar, dervişler ve İslam filozofları Allah'ı Vacibü'l Vücud olarak nitelendirmiştir.

Vacibü'l Vücut zorunlu ve aşkın varlık demektir. Her şeyin kaynağı, özü ve nedeni odur. İnsanlar ve diğer yaratılmışlar ise mümkün varlıklar olarak tanımlanır. Mümkün varlıkların var olma ve olmama ihtimalleri birbirine denktir. Çünkü yaşamları bir başkasına, yani Allah'a bağlıdır. Hiçbir varlık ne zaman doğacağına ve öleceğine karar veremez. Bu nedenle aciz ve muhtaçtır.

Allah ise alemleri yoktan var etmiş, insan için dünyada bir yaşam süresi tayin etmiştir. Bu süre dolduğunda herkes ebedi olarak kalacağı ahiret yurduna intikal edecektir.

Samed kelimesi, ''idrak edilemez'' manasında da kullanılır. İslam alimlerine göre, Allah'u Teala, duyularla algılanamaz ve hiçbir zaman tam manasıyla idrak edilemez. Çünkü Onun nihayeti yoktur. Bu nedenle bazı dervişler ''marifet Allah'ın bilinemeyeceğini bilmektir'' cümlesini şiar edinmişlerdir. Allah'ın ilmi de kudreti gibi sonsuzdur. Kula düşen Taha Suresinin 114. ayetinde emredildiği üzere ''Allah'ım sen ilmimizi arttır'' diye dua etmektir.

İhlas Suresinin üçüncü ayetinde Allah'ın doğurmadığı ve doğurulmadığı bildirilir. O, insani tüm özelliklerden ve zayıflıklardan uzaktır. Bu ayet aynı zamanda teslis inancını benimseyen ve Hz. İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak nitelendirilen Hristiyanlara bir cevap niteliği taşır. Müslümanlar Hz. İsa'nın, Hz. Muhammed ve diğer peygamberler gibi bir elçi olduğuna iman eder.

Surenin dördüncü ve son ayetinde Allah'ın bir benzeri ve dengi olmadığı yazılır. Allah'ın bir şekli ve sureti yoktur. Sonradan yaratılan hiçbir şey O'na benzemez.