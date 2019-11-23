İhmal raporu: ‘Şehri terk et’ deyip bıraktılar

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in (19), eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından başlatılan ihmal soruşturmasının raporu tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sunulan raporda, Pehlivan’ın savcılık talimatıyla ifadesinin alındığı ve yine savcı talimatıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele veren Güleda Cankel’in ölümünün ardından görevli polisler ve sağlık personeli ile ilgili “ihmal” soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevli polislerin ifadeleri alındı, ilk incelemenin ardından rapor hazırlandı. Soylu, kendisine sunulan rapordaki detayları Hürriyet’le paylaştı.

Kadına şiddetten gözaltı işlemi

Rapora göre Zafer Pehlivan’ın, Güleda Cankel’i kaldığı apartın önünde darp etmesi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gitmesiyle başlayan süreçte yaşananlar soruşturma dosyasına şöyle yansıdı: “Kadına şiddet yönüyle şahısa (Zafer Pehlivan) gözaltı işlemi yapılmış, mağdur ile (Güleda) polis merkezine götürülmüştür. İfadeleri alındıktan sonra tutanaklar tutulmuştur. Mağdur kişi (Güleda) şikâyetçi olmamasına rağmen ‘koruma verelim’ denilmiş, ancak ‘Hayır ben koruma istemiyorum’ diyerek reddetmiştir. Gözaltı işlemi yapılan şüphelinin (Zafer Pehlivan) ifadesi alınarak savcılığa iletilmiştir. Savcılık ise talimatla ifadesini aldığı şüpheliyi, yine talimatla saat 03.32’de serbest bırakmıştır.”

Şüpheli Zafer Pehlivan’ın savcılık talimatıyla serbest bırakılmasının ardından polis otosuna alınarak şehirlerarası otogara götürüldüğü, “şehri terk etmesinin” istendiği; Güleda’nın ise başka bir polis otosuyla evine bırakıldığı raporda yer aldı. (Hürriyet)





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