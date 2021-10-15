Norveç’in 25 bin nüfuslu sakin kasabası Kongsberg, ülkenin en kanlı saldırılarından biriyle sarsıldı. Altı yıldır kasabada yaşayan Espen Andersen Brathen (37), okla rastgele insan avına çıktı. Okların isabet ettiği dördü kadın beş kişi öldü. Kurbanların yaşlarının 50-70 arasında olduğu belirlendi. Biri polis üç kişi de yaralandı. Saldırgan, çarşamba akşam 18.13’te başlayan saldırısını beş dakika sonra olay yerine varan polisin ateş açmasına rağmen sürdürdü. Yer değiştirdi. 34 dakika sonra yakalandığında çok geçti. Saldırganın kimliği ortaya çıkınca halkın tepki odağı yer değiştirdi. Çünkü Brathen, şizofreni tanısı almış ve adı suça karışmış biriydi.

Annesi Danimarkalı olan Espen Andersen Brathen’in 2000’lerin başından bu yana ne iş yaptığı bilinmiyor.

DÖRT YILDIR TAKİPTEYDİ

Geçen yıl ailesinin evini basmış, babasını öldürmekle tehdit etmiş, gözdağı olarak da silahını evde bırakmıştı. Ailesinden uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı. Dahası, 2017’de internette yayınladığı bir video sonrası ‘radikal eğilimler taşıma’ şüphesiyle polisin radarına girmişti. Bu videoda, Müslüman bir tebliğci olduğunu söylüyor, “İstediğiniz bu mu?” diyordu. Kasaba halkı Brathen’den çekiniyordu.

Polis, geçen yıl saldırganın evinin önünde ifadesini almıştı.

Siciline rağmen silah ve ok satın alabilmesi kamuoyunu öfkelendirdi. Norveç emniyeti, saldırıyı terör eylemi kapsamına aldığını açıkladı. Saldırı sonrası hükümet, önlem olarak ülke genelinde polis memurlarına bir sonraki duyuruya kadar silah taşıma talimatı verdi.

Norveç’te polis silah taşımıyor. Silahlar karakollarda ya da devriye araçlarında tutuluyor.

EN AĞIR CEZA 21 YIL

Norveç’te son 10 yılda iki terör eylemi yaşandı. 2011’de aşırı sağcı Anders Breivik, 77 kişiyi katletmişti. 2019’da ise aşırı sağcı Philip Manshaus, bir camiye saldırmıştı. Breivik ve Manshaus 21’er yıl hapse çarptırılmıştı. Çünkü Norveç’teki en ağır hapis cezasında sınır 21 yıl. Brathen’in kaç yıl hapis alacağı henüz öngörülemiyor.