İhracat pandemi öncesini aştı

Nisan ayındaki ihracat, pandemiye rağmen geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 109 artışla 18 milyar 766 milyon dolara ulaştı. Bakan Muş, “Bu değerle tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi. Mart 2021’de ulaşılan 18 milyar 985 milyon dolar ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı.

AÇIK DA AZALIYOR

Pandemi öncesi 2019 yılıyla karşılaştırıldığında ise ihracatın nisan ayında yüzde 22.3 arttığını belirten Mehmet Muş, “İhracatımızın pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. İthalatımız ise nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.4 artışla 21.9 milyar dolar oldu. Böylece nisan ayı dış ticaret açığımız, Nisan 2020’ye göre yüzde 31.9 azalarak 4.6 milyar dolardan 3.1 milyar dolara geriledi. Yani yaklaşık 1.5 milyar dolar azaldı” diye konuştu.

176 ÜLKEYE TL iLE

Nisanda 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, yine liderliğini korudu. 128 ülkeye ihracat yapılan nisanda, 176 ülkeye toplam 5.63 milyar lira tutarında TL ile ihracat gerçekleştirildi. İhracat, 2021 Ocak-Nisan döneminde yüzde 33.1 artışla 68.8 milyar dolara yükseldi. TİM Başkanı İsmail Gülle, “İnşallah yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar doların da üstüne çalışarak ulaşacağız” dedi.