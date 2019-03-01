İhracata ÖTV dopingi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu ÖTV düzenlemelerinin, ilgili sektörlere ve ihracat büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Gülle, “Deri ve otomotiv ihracatımız için kritik önemde bir adım atılırken, ham deri dışındaki ürünlerde verginin yüzde 20’den 25’e çıkarılmasını da ithalatı azaltıcı etkisi nedeniyle destekliyoruz” dedi.

İsmail Gülle, 15 milyar dolarlık deri ihracatı ve 32 milyar dolarlık otomotiv ihracatının küresel rekabetçiliği için önemli bir adım atıldığını söyledi.