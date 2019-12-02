İhracatın ithalatı karşılama oranı arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kasım ayında ihracatın ithalatı karşıma oranının yüzde 75.6'dan yüzde 86.8'e yükseldiğini söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz" dedi.

Rakamlar hakkında açıklama yapan Pekcan, "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı. İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü. Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir" dedi.

Kasım ayı ihracat verileri

Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu. GTS'ye göre dış ticaret açığı Kasım'da 1,95 milyar dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı Kasım'da yüzde 89,25 olarak gerçekleşti. ÖTS'ye göre dış ticaret açığı Kasım'da 2,15 milyar dolar, ithalat Kasım'da yıllık %9,15 artışla 17,64 milyar dolar oldu. ÖTS'ye göre ihracatın ithalatı karşılama oranı kasım'da yüzde 87,83 oldu.

Gümrük idareleri tarafından 2019 yılı ekim ayında 13 milyar 377 milyon lira, 2019 yılı kasım ayında 14 milyar 421 milyon lira vergi tahsil edildi.



