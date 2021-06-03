İhracatın yılı! Üst üste 5 ay rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile mayıs ayı dış ticaret rakamlarını dün açıkladı. Buna göre, mayıs ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bayram tatilinin iş günü sayısını düşürmesi ve tam kapanma tedbirlerine rağmen tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaşıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3’lük artışla 85.2 milyar dolar seviyesine taşımız durumdayız” dedi.

Bu rakamla, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza atıldı. Son 12 aylık ihracat ise 193.3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ihracat oldu. Muş, normalleşme adımlarıyla 2022 hedefi olan 198 milyar doları da aşarak ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

175 ÜLKEDE ARTTI

TİM Başkanı İsmail Gülle, şu bilgileri verdi: “2 milyar 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz liderliğe yükselirken, 1 milyar 882 milyon dolara ulaşan otomotiv sektörümüz ikinci, 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Çelik sektörü, tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı” dedi.

Mayısta ihracat yapılan 214 ülkeden 175’ine ihracat arttı. 179 ülkeye toplam 4.75 milyar TL tutarında TL ile ihracat gerçekleştirildi. İsmail Gülle, önemli pazarlarda aşı pasaportu uygulamasına başlanmış olması nedeniyle ihracatçıların aşılama programında öncelikli gruplar arasına dahil edilmesini de talep etti.