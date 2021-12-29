Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ekonomi gazeteciliği büyüyen Türkiye ekonomisinin hem duyurulması hem tanıtılması rolünü üstlendi. İnşallah yakın zamanda ‘dış ticaret fazlası veren Türkiye’ hedefimize el birliğiyle ulaşacağız. 2022’de bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

AYDA 2 BIN FIRMA KATILIYOR

Özellikle 2021 yılının şu ana kadar olan sürecinde 11 ayın 10’unda rekor açıkladıklarına dikkat çeken İsmail Gülle, “12 ayın rekorunu da yine sizlerle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açıklayacağız. Tarihi dönemlerden geçiyoruz. 2020’de insanlık tarihine not düşülecek. 2021 Türkiye’nin üretimi, sanayisi, ihracatı ve büyümesi için pek çok güzel başlık içeren bir dönem oldu. İhracat ailesi olarak biz de gururluyuz. 60 binler seviyesinde olan ihracat ailemizi 100 binler seviyesine çıkarttık. Her ay 2 bine yakın firmamız ihracata başlıyor” diye konuştu.

DUAYENLERE ÖDÜL

Etkinlikte, Hasan Eriş, Osman Saffet Arolat, Osman Ulagay, Meral Tamer, Faruk Türkoğlu, Şemsi Yücel, Rüştü Bozkurt, Şaziye Karlıklı, Güler Akdağ, Ahmet Coşkunaydın, Seda Poyraz, Yüksel Uysal, Rafet Ballı, Emre Alkin, Necati Zincirkıran, Kenan Akın, Engin Köklüçınar ve Zehra Güngör’e ekonomi gazeteciliğine katkıları nedeniyle Yaşam Boyu Onur üyeliği belgesi verildi. Buluşmada ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da plaket takdim edildi.