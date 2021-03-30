İhracatta hedef 330 milyar dolar

Gülle, bu sürede en yüksek artışın yüzde 425 ile savunma ve havacılık sanayisinde olmasını beklediklerini belirtti. TİM üyeleri, ihracatın bu yıl 200 milyar doları aşmasını bekliyor. 2035 yılı ihracat beklentisi ise 330.4 milyar dolar.

EN ZOR YILA GİRERKEN

‘İhracat 2021 Raporu’nun tanıtım toplantısında konuşan İsmail Gülle, Türkiye’nin en zorlu dönemde dahi yılı büyümeyle kapatan iki G-20 ülkesinden birisi olduğunu, tüm sıkıntılara rağmen üretimi, ihracatı hiçbir zaman durdurmadıklarını anlattı. Gülle, bu süreçte, ihracatçı birlikleriyle 54 ülkede, 62 sanal ticaret heyetiyle binlerce ihracatçıyı yabancı alıcılarla buluşturduklarını, 10 sanal fuar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

ALTERNATIF TEDARİKÇİ

Gülle, ülkelerin salgınla birlikte tedarik zincirinde tek bir kaynağa bağlı olmanın olumsuzluklarını tecrübe ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Dünya, artık tek bir bölgeden, fabrikadan çıkan ürünlere bağımlı olamayacağının farkında. Tedarik krizinin zirve yaptığı anlarda ülkemiz alternatif bir güvenilir tedarikçi olarak öne çıktı. Raporumuzda, bu değişimin doğru anlaşılması anlamında ihracatçımıza yol göstermek için yaptığımız çalışmaları paylaştık.”

DÜNYAYA AÇILAN KAPI ‘LOJİSTİK PORTALI’

İsmail Gülle, lojistikte küresel olarak yaşanan sorunları dikkatle takip ettiklerinin altını çizerek, “Bu küresel soruna ulusal bir çözüm getirmek adına hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı’mızı faaliyete geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Türkiye Lojistik Portalı ile ihracat hacmimiz artarken lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz. Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak. Önümüzdeki günlerde portalın detaylarını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca, ’turkiyelojistikportalı.com’da hazırladığımız ankete katılarak platformun geliştirilmesine katkı sağlanabilir” diye konuştu.