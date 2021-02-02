Ekonomi İhracatta ocak ayı rekoru kırıldı

İhracatta ocak ayı rekoru kırıldı

Ekonomi

İhracatta ocak ayı rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatın artış gösterdiğini belirtti ve, 'İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu' dedi. Pekcan, 'Dış ticaret açığı 3 milyar 75 milyon dolar oldu' diye konuştu.

02 Şubat 2021, Salı 11:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı açıklamada; "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı." dedi.

"Ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarımızda devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerindeki gecikmeler, lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak görmekteyiz."

"İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83, altın hariç ise yüzde 87 oldu."

İlgili Haberler
Bakan Selçuk: 1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımız açılacakDeprem uzmanı Şükrü Ersoy: İzmir'de bir değil 100 deprem bekliyoruzSağlık Bakanlığı'ndan testi pozitif çıkanlar için yeni talimat


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Turizm desteği adil dağıtılmalı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Meclis
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Prim ödemeseniz de 60 yaşında emeklisiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Tatilde erken ucuzluk!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Finansal pişmanlıklar
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ayçiçek yağı fiyatlarının artmasındaki 2 sebep