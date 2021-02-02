İhracatta ocak ayı rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı açıklamada; "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı." dedi.

"Ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarımızda devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerindeki gecikmeler, lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak görmekteyiz."

"İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83, altın hariç ise yüzde 87 oldu."



