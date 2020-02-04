İhracatta rekor başlangıç

Pekcan, “Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır” dedi. 12 aylık dönemdeki ihracat da 181.6 milyar dolar oldu. Ocakta ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19’luk artış ile 19.2 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76.8 düzeyinde gerçekleşti.

1.449 yeni firma

Ocakta en çok ihracatın gerçekleştirildiği sektör 2.4 milyar dolarla otomotiv oldu. 132 ülkeye yapılan ihracat arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4.4 milyar TL oldu. 6 bin 404 firma ocak ayında beyannamelerinde TL’yi tercih etti. Ayrıca 1.449 yeni firma ihracat ailesine katıldı. Toplam ihracat yapan firma sayısı 90 bin 617’ye ulaştı” diye konuştu.