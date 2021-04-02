İhracatta rekor serisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mart ayı ve ilk üç aylık ihracat rakamlarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Ankara’da açıkladı. Mart ayındaki ihracat, pandemiye rağmen geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 42.2’lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İhracat ocak-mart döneminde ise yine 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 17.3’lik artışla 50 milyar 23 milyon dolara çıktı ve yine tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek rakamına imza atıldı.

OTOMOTİV BİRİNCİ

Martta bir önceki yılın aynı ayına göre 24 sektör ihracatını artırdı. 7 sektör ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdı. Yılın ilk üç ayında ise, 7 milyar 690 milyon dolarla ‘otomotiv sektörü’ birinci, 5 milyar 310 milyon dolarla ‘kimyevi maddeler’ ikinci, 4 milyar 707 milyon dolarla ‘hazır giyim’ sektörü üçüncü oldu. Tam 150 ülkeye yapılan ihracat artırıldı. Son altı aylık ihracat, 100 milyar doları aştı.

İhracatta kırılan rekoru Bakan Ruhsar Pekcan ve İsmail Gülle alkışlayarak kutladılar.

AÇIKTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, daha önce 2020’nin Aralık ayında 17.8 milyar dolarla en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığına vurgu yaparak, “Yine rekorla kapattığımız ocak ve şubat aylarından sonra, ihracat ailesi mart ayında da yeni bir rekor elde etti. Mart ayı dış ticaret açığımız, 2020’nin mart ayına göre yüzde 14.2 gibi önemli bir düşüş göstererek 5.5 milyar dolardan 4.7 milyar dolara geriledi” dedi. İhracat eylül ve ekim aylarında da aylık rekora imza atmıştı.

2021 HEDEFİ 200 MİLYAR DOLAR

TİM Başkanı İsmail Gülle de yıllık ihracat hedefi olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara ulaşacaklarını belirterek “Geçen yılın hedefi olan 165.9 milyar doları aşarak 169 milyar 482 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana, 54 ülkede, 64 sanal ticaret heyeti, 10 sanal fuar gerçekleştirdik. Nisan ayında da; Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Şili’ye yönelik bir Latin Amerika sanal ticaret heyeti ve ABD’ye yönelik bir sanal ticaret heyeti daha gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

ÜLKELERE GÖRE DURUM

Mart ayında, ülke gruplarına göre en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne (AB) ihracat yüzde 47 artışla, 7.9 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Afrika kıtasının tamamına 1.8 milyar dolar; Uzak Doğu ülkelerine 1.4 milyar dolar; Kuzey Amerika’ya ise 1.3 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Mart ayında en dikkat çekici düşüş ise Suudi Arabistan’da oldu. Oraya yapılan ihracat geçen ay yüzde 93.7 geriledi.