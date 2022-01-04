İhracatta tarihi zirve: 225.4 milyar dolar

TİCARET DİPLOMASİSİNİN NEFERLERİ

Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, 2021’i rekorla kapattı. 2021 yılı aralık ayı ihracat rakamları ve 2021 yılı verileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla dün İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıklandı.

YÜZDE 33’LÜK YÜKSELİŞ VAR

İhracatın 2020 yılında göre yüzde 32.9 arttığına dikkat çeken Erdoğan, “2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun, bu bir rekordur” dedi. Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, bu ihracat rakamlarının da hedeflerine bağlılıklarının ve doğru yolda emin adımlarla ilerlediklerinin en somut nişaneleri olduğunu söyledi.

BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ

2020’de küresel ekonominin yüzde 3.4 küçüldüğü bir dönemde Türkiye’nin yüzde 1.8 büyüdüğünü belirten Erdoğan, 2021 yılının ilk çeyreğinde (ocak, şubat, mart) yüzde 7.4, ikinci çeyreğinde (nisan, mayıs, haziran) yüzde 22 ve üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) yüzde 7.4 oranında büyüyerek başarının perçinlendiğini söyledi.

Bu performansla Türkiye’nin salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G20 (en gelişmiş 20 ekonomi) ülkesi olmasının beklendiğini belirten Erdoğan, “2021’in üçüncü çeyreğinde büyümenin itici gücü 6.8 puan katkı sunan ihracat oldu. Böylelikle yüksek oranlı büyümenin yüzde 92’si net ihracattan kaynaklandı” dedi.

12 AYIN 11'İNDE BAŞARI

Türkiye’nin küresel bir yarış içinde olduğunu ve 12 ayın 11 ayında ihracat rekoru kırdığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “2002’de sadece 87.6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496.7 milyar dolara ulaştırdık. Dış ticaret açığımız ise önceki yıla göre yüzde 7.8 azalışla 45.9 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 5.8 puan artışla yüzde 83.1’e yükseldi. 2002’de 33 bin 523 firma ihracat yaparken, 2021 sonu itibarıyla ihracatçı firma sayısı 101 bin 386’ya çıktı. 2021 yılında ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 32 bini aştı. 43 bin 264 firma da yeni pazarlara ihracat gerçekleştirdi.”

LİDER SEKTÖRLER

Otomotiv 29.3 milyar dolar

Kimyevi maddeler 25.3 milyar dolar

Çelik 22.3 milyar dolar

Hazır giyim 20.2 milyar dolar

Elektrik, elektronik 14.1 milyar dolar

Tekstil 10.1 milyar dolar

Makine 9.4 milyar dolar

Hububat, bakliyat 9.1 milyar dolar

Mücevher 6.7 milyar dolar

EN FAZLA GELİŞME AMERİKA’YA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 5 il varken, bu sayı 21’e yükseldi.

2021 yılında 81 ilin tamamı ihracat yaparken, 78 il geçen yıla göre ihracatını artırmayı başardı.

En fazla ihracat artışı Amerika’ya oldu.

ABD’ye ihracat yüzde 44.6 artış ile 14.7 milyar dolara ulaştı.

En önemli ticari ortak Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatımız yüzde 33 oranında artarak 93.1 milyar dolara çıktı.

Dahası AB’ye karşı net 7.7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

205 ÜLKEYE MİLLİ PARAMIZLA

2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye, ihracatı milli paramız ile gerçekleştirdik. TL ile yaptığımız dış ticaret hacmi, 183 milyar liraya ulaşmıştır.

Cari fazla (döviz fazlası) veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 yılı ekonomik büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirledik.

2022 için 231 milyar dolar olan ihracat hedefimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi, 1 Mart 2022 tarihinde devreye girecek.

TEDARİK KRİZİNDEN 25 MİLYAR DOLAR ÇIKARDIK

Küresel tedarik zincirleri kırılırken, tedariği ayakta tuttuklarına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, şu değerlendirmeleri yaptı: “Lojistik sorunlar yaşanırken coğrafyalar arasında bağlar kurduk. Dünyada finansmana erişim problemleri yaşanırken biz kendi çözümlerimizi ürettik. Dünya devleri ürünlerini gönderemezken biz alıcıların kapısına kadar ulaştık.

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmayı lehimize çevirmeyi bildik. Böylece ihracat hanemize 25 milyar dolar artı değer kattık. 2021’de 90 bin 546 firma ihracat gerçekleştirdi. 17 bin firma ihracat ailesine katıldı. 229 ülkeye ihracat yapıldı. 188 ülkeye ihracat artırıldı. 109 ülkeye ihracatta rekor kırıldı. 78 il ihracatını artırdı. 46 il ihracat rekoru kırdı. 27 sektörün 26’sı ihracatını artırdı”