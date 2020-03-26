İhsan Amca'nın hikayesi arşivden çıktı: Görüntüler tepki çekmişti
Ankara’da M.T.E isimli gencin, kendisini polis gibi tanıtarak 80 yaşındaki Ali İhsan Yavaşça’yı “Neden sokaktasın, ceza kesmemiz lazım” diyerek korkuttuğu görüntüler büyük tepki toplamıştı. Bakan Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece corona virüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerini kullanmıştı. Kilim dokuyup 6 çocuk büyüten İhsan Amca'nın hikayesi Milliyet arşivinden çıktı.
26 Mart 2020, Perşembe 08:54 Son Güncelleme:
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Ali İhsan Yavaşça, 4 yıl önce Ankara Ulus’taki dokumacılık dükkanının kapılarını Milliyet Ankara Eki’ne açtığı ortaya çıktı. Bir bodrum katında yıllarca dokumacılık yapan Yavaşça, 30 yıl kilim dokuyarak 6 çocuk büyüttü. Söyleşinin yapıldığı 2016’da eşi hayatta olan, ancak 2017’da eşini kaybeden Yavaşça dükkanını daha sonra kapatmıştı. Yavaşça, insanların artık el emeği ürünleri tercih etmemesinin dokumacılığı öldürdüğünü anlatmıştı.
"Artık iyi görmüyorum"
8 Temmuz 2016’da yayınlanan haber şöyleydi: Hacı Bayram’daki meydan düzenlemesinin ardından dükkânı yıkılan ve yeni bir dükkân açamayan Yavaşça, Uzunyol Sokak’ta baba mesleği el dokumacılığı yapıyor. 1960’da askerlik için geldiği Ankara’dan memleketi Gaziantep’e dönmeyen Yavaşça, başkentte evlendi. Dokumacılıktan önce lokantacılık yaptı. 1987’de abisinin memleketten gönderdiği dokuma kilimleri satarak mesleğe adımı attı. Borca girerek kilimler aldığını söyleyen Yavaşça, başına gelen hırsızlık sonrası batmanın eşiğine geldiğini anlattı. 6 çocuk, 11 torun sahibi Yavaşça, “Eskiden işleme yapıyordum. Ama artık iyi görmüyorum” dedi.
Şikâyetçi olmadı
Yavaşça, M.T.E.’nin videosunu çektiği gün 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmediğini söyledi. Kollarındaki ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini belirten Yavaşça “Hastaneden çıktım, yolda yanıma gelen cep telefonlu genç, ‘Çabuk buradan git, yoksa ceza yazarız’ dedi. Ben de uzaklaştım. Şikâyetçi değilim” dedi. Mahkeme, M.T.E. adlı gencin “kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” suçundan 15 gün evinden çıkmamasına, sonra evine yakın huzurevini haftada iki gün ziyaret etmesine hükmetti.